«Тоттенхэм» не проигрывает «Арсеналу» дома уже семь игр кряду

В отложенном матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает на домашнем стадионе «Арсенал», и после первого тайма «шпоры» уже лидируют с преимуществом в два мяча благодаря дублю Гарри Кейна.

К тому же, «Арсенал» уже остался в меньшинстве и велика вероятность, что оправиться от этих ударов «канонирам» уже не удастся. Это означает, что «Тоттенхэм», скорее всего, не проиграет и установит новый рекорд - команда и до этого матча не проигрывала «Арсеналу» дома уже семь игр, а если не проиграет и в этот раз, то установит новый рекорд.

Предыдущее достижение было установлено между 1960 и 1968 годом.