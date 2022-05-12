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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» впервые в истории ведёт с преимуществом в три мяча над «Арсеналом»

12 Мая 2022 • 23:39 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
окончен

В отложенном матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает на домашнем стадионе «Арсенал», и после первого тайма «шпоры» уже лидируют с преимуществом в два мяча благодаря дублю Гарри Кейна. Более того, в начале второго тайма Сон Хынмин забил еще один гол, и «Тоттенхэм» добился преимущества в три мяча.

Невероятно, но такое для них произошло впервые в истории выступлений в английской Премьер-лиге - доселе ни разу, ни в одном матче между ними у «Тоттенхэма» не было преимущества в три мяча по ходу матча.

Следить за событиями матча между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» можно по ссылке на онлайн-трансляцию.

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окончен Тоттенхэм 3:0 Арсенал 2.25 3.40 3.30
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