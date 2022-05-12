«Тоттенхэм» впервые в истории ведёт с преимуществом в три мяча над «Арсеналом»

В отложенном матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимает на домашнем стадионе «Арсенал», и после первого тайма «шпоры» уже лидируют с преимуществом в два мяча благодаря дублю Гарри Кейна. Более того, в начале второго тайма Сон Хынмин забил еще один гол, и «Тоттенхэм» добился преимущества в три мяча.

Невероятно, но такое для них произошло впервые в истории выступлений в английской Премьер-лиге - доселе ни разу, ни в одном матче между ними у «Тоттенхэма» не было преимущества в три мяча по ходу матча.

Следить за событиями матча между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» можно по ссылке на онлайн-трансляцию.