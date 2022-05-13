Робби Кин: «Думаю, Артета устроил Холдингу «кровавую бойню» в раздевалке»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Робби Кин прокомментировал итог матча между «Арсеналом» и «шпорами».

«То, что Артета говорит по телевизору, я прекрасно понимаю. Но я был с тренерами, когда с поля удаляли их футболистов. Думаю, в раздевалке Артета устроил кровавую бойню Холдингу», - сказал Кин в интервью Sky Sports.

В середине первого тайма «Арсенал» лишился центрального защитника после удаления Роба Холдинга. Матч в итоге завершился со счетом 3:0 в пользу «шпор».

Оба клуба продолжают борьбу за место в четверке АПЛ. За два тура до финиша «Арсенал» опережает «Тоттенхэм» на одно очко.