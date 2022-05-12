«Тоттенхэм» выиграл три матча кряду у «Арсенала» впервые за более чем 60 лет

В отложенном матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал на домашнем стадионе «Арсенал», добившись уверенной победы со счетом 3:0. Столь крупно «Тоттенхэм» у «Арсенала» в своей истории выступлений в АПЛ еще не выигрывал.

Правда, надо учитывать, что АПЛ началась в сезоне 1992/1993 - то есть речь идет о последних трех десятках лет. Что до выступлений в высшей лиге, то крупнее «Тоттенхэм» побеждал в далеком 1983 году - тогда «шпоры» победили со счетом 5:0.

Также «Тоттенхэм» отметил третью кряду победу в чемпионате над «Арсеналом» - и такой удачной серии у команды не было с августа 1961 года, когда «шпоры» также выиграли трижды кряду у «Арсенала».