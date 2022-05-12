Конте: «В АПЛ всё ясно, есть монстры, а есть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о выступлении команды в сезоне-2021/22.

«В английской Премьер-лиге всё ясно: есть монстры, а есть «Тоттенхэм» с «Арсеналом». Опереди мы «Манчестер Юнайтед», произойдёт что-то невероятное», — цитирует Конте Daily Mail.

52-летний итальянец возглавил «Тоттенхэм» в сезоне-2021/22. Под его руководством команда после 35 матчей набрала 62 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Шпоры» борются за попадание в Лигу чемпионов, отставание от «Арсенала», который идёт на четвёртом месте, составляет четыре очка. При этом, у «Тоттенхэма» имеется игра в запасе.

В следующем туре команда Конте проведёт принципиальный матч как раз против «Арсенала». Встреча состоится в Лондоне сегодня, 12 мая. за прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.