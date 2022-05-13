Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте объяснил замену Сона в матче с «Арсеналом»

13 Мая 2022 • 15:15 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте объяснил замену нападающего Сона в матче с «Арсеналом».

«Это была стратегия! Стратегия, потому что таким образом я заставляю его в воскресенье попытаться забить, не расслабляться и стать лучшим бомбардиром. Ведь сейчас он проигрывает Салаху один гол», - сказал наставник «Тоттенхэма».

Впрочем, он тут же перешел к более серьезному объяснению.

«Нет, я шучу. Я хотел дать ему немного отдохнуть, потому что в воскресенье будет еще одна битва. Для нас было важно дать игрокам отдохнуть 20-25 минут», - отметил Конте.

Сон ушел с поля очень разочарованным и его пришлось утешать на скамейке запасных, однако, по его собственным словам, он принял решение тренера.

За два тура до финиша чемпионата в гонке бомбардиров лидирует Мохаммед Салах из «Ливерпуля», забивший 22 гола. Сон отстает от него на один забитый мяч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Сон Хынмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
15:59 · Англия. Кубок Англии
Тухель о том, будет ли выпускать Кепу в случае серии пенальти: «Посмотрим, останутся ли у нас замены»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не видел характера у Эвра и Бербатова, когда моя «Барселона» сокрушила их в финале Лиги чемпионов»
15:47 · Англия. Кубок Англии
Тухель о участии Ковачича в финале Кубка Англии: «Мы не думали, что это возможно, но шансы есть»
15:33 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Артета хочет играть в футбол Гвардиолы, но у него нет таких футболистов»
15:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп раскритиковал УЕФА и прошёлся по Лиге наций
15:15 · Англия. Премьер-лига
Конте объяснил замену Сона в матче с «Арсеналом»
15:08 · Англия. Премьер-лига
Пике: «Гвардиола ушёл из «Барсы» из-за «грязных игр» Моуринью» 3
14:54 · Англия. Кубок Англии
Вернер: «У меня был вариант с «Ливерпулем», но я выбрал «Челси»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Ходдл похвалил Моуру после матча с «Арсеналом»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола, Клопп, Виейра, Франк и Хау – номинанты на лучшего тренера сезона в АПЛ
14:41 · Англия. Премьер-лига
Конте объяснил слова об уходе из «Тоттенхэма», которые он сказал в феврале
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов включить Марсьяля в сделку по Осимхену
13:52 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Без Мане «Ливерпуль» не вышел бы в Лигу чемпионов в сезоне-2016/17»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Розе пожелал Холанну «всего наилучшего» перед переходом в «Манчестер Сити»
13:46 · Англия. Кубок Англии
Тьяго Силва: «Я хотел бы завершить карьеру в «Флуминенсе»
Все новости
Рекомендуем