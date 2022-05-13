Конте объяснил замену Сона в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте объяснил замену нападающего Сона в матче с «Арсеналом».

«Это была стратегия! Стратегия, потому что таким образом я заставляю его в воскресенье попытаться забить, не расслабляться и стать лучшим бомбардиром. Ведь сейчас он проигрывает Салаху один гол», - сказал наставник «Тоттенхэма».

Впрочем, он тут же перешел к более серьезному объяснению.

«Нет, я шучу. Я хотел дать ему немного отдохнуть, потому что в воскресенье будет еще одна битва. Для нас было важно дать игрокам отдохнуть 20-25 минут», - отметил Конте.

Сон ушел с поля очень разочарованным и его пришлось утешать на скамейке запасных, однако, по его собственным словам, он принял решение тренера.

За два тура до финиша чемпионата в гонке бомбардиров лидирует Мохаммед Салах из «Ливерпуля», забивший 22 гола. Сон отстает от него на один забитый мяч.