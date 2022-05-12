Кейн: «Лига чемпионов - главная цель»

В отложенном матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал на домашнем стадионе «Арсенал», добившись уверенной победы со счетом 3:0. Столь крупно «Тоттенхэм» у «Арсенала» в своей истории выступлений в АПЛ еще не выигрывал.

Гарри Кейн, нападающий «шпор», забил в этом матче два мяча уже в первом тайме, обеспечив своему клубу комфортное преимущество. Он дал понять, что его команда мечтает о месте в зоне Лиги чемпионов.

- Лига чемпионов - самая важная штука сейчас для нас. Мы здорово надавили на них, - прокомментировал Гарри Кейн в интервью Sky Sports итоги матча.