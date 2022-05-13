Ходдл похвалил Моуру после матча с «Арсеналом»

Экс-футболист «Тоттенхэма» Гленн Ходдл похвалил полузащитника клуба Лукаса Моуру после матча с «Арсеналом», который «шпоры» выиграли со счетом 3:0.

«Вместе с Моурой у «Тоттенхэма» появляются дополнительные варианты в атаке. В команде есть хорошие игроки на замене, когда соперник начинает уставать», - сказал Ходдл.

Ходдл отметил, что Моура хорошо меняет темп игры, зарабатывает много фолов и оказывает давление на защитников.

Тем не менее, ранее была информация, что Моура может покинуть клуб в межсезонье, так как игрок не совсем удовлетворен количеством игровых минут, которое он получает на поле.

В этом сезоне Моура провел в АПЛ 32 игры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.