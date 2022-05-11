«ПСВ» установил ценник на Гакпо, которым интересуется «Арсенал»

Нидерландский «ПСВ» установил ценник на своего вингера Коди Гакпо, в услугах которого заинтересованы клубы европейских топ-5 лиг.

Главным претендентом на 23-летнего футболиста сборной Нидерландов считается лондонский «Арсенал», также в числе интересующихся фигурируют другие английские клубы. Как сообщает журналист Экрем Конур, «ПСВ» намерен выручить за своего лидера 30 млн евро.

В текущем сезоне Коди Гакпо отметился 21 голом и 15 результативными передачами в 45 поединках за эйндховенцев во всех соревнованиях. Transfermarkt оценивает стоимость голландца в 25 млн евро.