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Парти может восстановиться к последнему туру АПЛ против «Эвертона»

10 Мая 2022 • 18:48 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.10 3.55 3.40
12.05 21:45

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти может восстановиться к последнему матчу чемпионата Англии против «Эвертона», который пройдёт 22 мая. По информации Football London, при лучшем сценарии футболист вернётся на поле в конце мая.

При этом также сообщается, что медицинский штаб «Арсенала» не хотел бы усложнять травму футболиста, подвергая его риску. Если сотрудники клуба посчитают, что Парти ещё рано возвращаться на поле, то игрок продолжит долечивать свою травму и вернётся на предсезонной подготовке.

Напомним, что Томас Парти перебрался в лондонский «Арсенал» летом 2020 года из мадридского «Атлетико». Команда Микеля Артеты выкупила игрока в последние часы трансферного окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти
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