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Джейми Реднапп считает, что Артета допустил ошибку в игре с «Тоттенхэмом»

13 Мая 2022 • 01:02 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
окончен

Футбольный эксперт Джейми Реднапп считает, что Артета допустил ошибку в игре с «Тоттенхэмом».

«Должен признать, что тренер тоже ошибается. Как только вы теряете своего центрального защитника, первое, что вы делаете – это выпускаете еще одного», - сказал Реднапп после игры «Арсенала» с «Тоттенхэмом».

«Арсенал» лишился центрального игрока обороны после удаления Роба Холдинга. Реднапп считает, что наставник «канониров» немедленно должен был выпускать Бена Уайта. Вместо этого Артета отправил в линию обороны Гранита Джаку.

«Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3 и позволил «шпорам» сократить отставание за место в Лиге чемпионов до одного очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Джейми Реднапп Роб Холдинг
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окончен Тоттенхэм 3:0 Арсенал 2.25 3.40 3.30
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