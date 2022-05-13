Футбольный эксперт Джейми Реднапп считает, что Артета допустил ошибку в игре с «Тоттенхэмом».

«Должен признать, что тренер тоже ошибается. Как только вы теряете своего центрального защитника, первое, что вы делаете – это выпускаете еще одного», - сказал Реднапп после игры «Арсенала» с «Тоттенхэмом».

«Арсенал» лишился центрального игрока обороны после удаления Роба Холдинга. Реднапп считает, что наставник «канониров» немедленно должен был выпускать Бена Уайта. Вместо этого Артета отправил в линию обороны Гранита Джаку.

«Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3 и позволил «шпорам» сократить отставание за место в Лиге чемпионов до одного очка.