Дайер: «Уверен, что в матче с «Арсеналом» атмосфера будет фантастической»

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер поделился своими ожиданиями от игры против «Арсенала».

«Это будет отличная игра - дерби Северного Лондона, где обе команды борются за Лигу чемпионов», - сказал Дайер.

Он считает, что атмосфера на матче будет особенной.

«Я уверен, что атмосфера будет фантастической. Возможно, это лучшее, что мы видели на новом стадионе, поэтому я очень рад этому и надеюсь, что мы сможем показать соответствующую игру», - добавил игрок «Тоттенхэма».

«Шпоры» встретятся с «Арсеналом» в четверг, 12 мая. Оба клуба сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент «Арсенал» опережает «Тоттенхэм» на 4 очка за 3 тура до финиша.