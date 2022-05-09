«Арсенал» намерен подписать Стерлинга

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 27-летний англичанин никак не может договориться о продлении контракта со своим нынешним клубом, который истекает летом следующего года. Поэтому не исключено, что руководство «горожан» попытается продать своего футболиста, чтобы не потерять его через год бесплатно. Портал Transfermarkt оценивает вингера сборной Англии в 85 миллионов евро.

В текущем сезон Старлинг провёл в составе «Сити» 45 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.