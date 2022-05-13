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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Не могу честно прокомментировать матч - потому что меня дисквалифицируют»

13 Мая 2022 • 00:25 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Арсенал
окончен

В отложенном матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал на домашнем стадионе «Арсенал», добившись уверенной победы со счетом 3:0. Столь крупно «Тоттенхэм» у «Арсенала» в своей истории выступлений в АПЛ еще не выигрывал. Испанский наставник «Арсенала» Микел Артета недоволен итогами игры.

- Не могу искренне прокомментировать итоги матча, потому что меня тогда дисквалифицируют за нецензурные слова. Не хочу ругать игроков, они сделали все, что могли. Матч прошел, мы проиграли, мы принимаем это. Ждем теперь матч с «Ньюкаслом», - цитирует Артету BBC Sport.

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Тоттенхэм Арсенал Лондон Микель Артета
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окончен Тоттенхэм 3:0 Арсенал 2.25 3.40 3.30
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