Артета: «Не могу честно прокомментировать матч - потому что меня дисквалифицируют»

В отложенном матче 22-го тура чемпионата английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал на домашнем стадионе «Арсенал», добившись уверенной победы со счетом 3:0. Столь крупно «Тоттенхэм» у «Арсенала» в своей истории выступлений в АПЛ еще не выигрывал. Испанский наставник «Арсенала» Микел Артета недоволен итогами игры.

- Не могу искренне прокомментировать итоги матча, потому что меня тогда дисквалифицируют за нецензурные слова. Не хочу ругать игроков, они сделали все, что могли. Матч прошел, мы проиграли, мы принимаем это. Ждем теперь матч с «Ньюкаслом», - цитирует Артету BBC Sport.