Орлов поддержал возможное назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Рубина» и «Ростова» может сменить в «Сочи» Вадима Гаранина, который ранее покинул клуб.

По мнению журналиста, главный тренер должен уметь хорошо говорить, а у Бердыева с этим никаких проблем нет. Поэтому Орлов поддержал возможное назначение, отметив, что оно пойдёт на пользу сочинской команде.

«Два года назад я делал интервью с Курбаном Бекиевичем. Он в прекрасной форме! Как он говорит о футболе, у нас не говорит ни один из тренеров. Есть старая истина — кто ясно мыслит, тот ясно излагает», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что в настоящее время Бердыев возглавляет иранский клуб «Трактор». Ранее опытный специалист дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином», а также завоёвывал серебряные медали РПЛ, будучи наставником «Ростова».