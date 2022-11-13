«Сочи» наконец-то забил в ворота «Химок»

«Химки» и «Сочи» проводят предпоследний матч Премьер-лиги в 2022 году. Противостояние получается достаточно событийным и богатым на опасные моменты, но до конца первого тайма на табло горели нули. Георгий Мелкадзе забил на 20-й минуте, но из положения вне игры. Перед этим Жоаозиньо головой направил мяч в перекладину. В итоге сочинцы добились своего и повели. Гол соорудили герои предыдущих моментов. Жоаозиньо сыграл по вертикали на Мелкадзе в штрафную, форвард убрал в сторону защитника и метров с 10 метко пробил.

Счет стал 1:0, «Сочи» выходит на седьмое место к «Оренбургу» и «Краснодару», соперник остается предпоследним.

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