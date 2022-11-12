Тихонов: «Химки» вряд ли вдохновились настолько, чтобы всех обыгрывать»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Химками» и «Сочи».

Эксперт считает, что несмотря на победу «Химок» над «Оренбургом» (2:0) в прошлом туре, «Сочи» в предстоящей встрече не уступит. Напомним, что на данный момент «южане» опережают подмосковный коллектив в турнирной таблице РПЛ на 10 очков.

«Химки» играют дома, и у них есть неплохой шанс набрать очки. Однако игроки «Сочи» более стабильные. «Химки» вряд ли вдохновились настолько, чтобы всех обыгрывать», — приводит слова Тихонов Metaratings.

Матч «Химки» — «Сочи» состоится завтра, 13 ноября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.