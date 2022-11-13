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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков намекнул на конфликт с Гогниевым

13 Ноября 2022 • 15:33 Комментировать
Химки
...
Сочи
Через 0 ч. 5 мин.

Полузащитника Дениса Глушакова не оказалось даже среди запасных игроков «Химок» на матч Премьер-лиги против «Сочи». Прошлую игру футболист пропустил из-за ушиба, но на этот раз причина отсутствия Глушакова иная.

«Ушиб прошёл уже давно», - сказал Глушаков, чьи слова приводит телеграм-канал «Микеле».

Что касается своего отсутствия в заявке на игру, то Глушаков отметил, что этот вопрос нужно адресовать не ему.

«Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Не знаю, не ко мне вопрос», - высказался Глушаков.

Своими словами Денис Глушаков намекает на конфликт со Спартаком Гогниевым. Стоит напомнить, что в недавнем матче против «Динамо» тренер заменил полузащитника ещё по ходу первого тайма, будучи недовольным его действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Спартак Гогниев
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ХИМКИ СОЧИ
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