​Глушаков намекнул на конфликт с Гогниевым

Полузащитника Дениса Глушакова не оказалось даже среди запасных игроков «Химок» на матч Премьер-лиги против «Сочи». Прошлую игру футболист пропустил из-за ушиба, но на этот раз причина отсутствия Глушакова иная.

«Ушиб прошёл уже давно», - сказал Глушаков, чьи слова приводит телеграм-канал «Микеле».

Что касается своего отсутствия в заявке на игру, то Глушаков отметил, что этот вопрос нужно адресовать не ему.

«Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Не знаю, не ко мне вопрос», - высказался Глушаков.

Своими словами Денис Глушаков намекает на конфликт со Спартаком Гогниевым. Стоит напомнить, что в недавнем матче против «Динамо» тренер заменил полузащитника ещё по ходу первого тайма, будучи недовольным его действиями.