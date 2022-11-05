Мелкадзе: Гаранин? Нас попросили это не комментировать

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о ситуации с тренером команды Вадимом Гараниным.

«Почему Гаранина не было на скамейке сегодня? Этот вопрос нужно задавать руководству клуба. Нас попросили это не комментировать», — передает слова Мелкадзе «Чемпионат».

Игрок заявил, что сейчас команда должна объединиться и хорошо провести матчи перед зимней паузой.

Ранее другой игрок «Сочи» Кирилл Заика сообщил, что команде объявили о том, что Александр Точилин принял команду. Стоит отметить, что Точилин является главным тренером южан, но его обязанности ранее выполнял Гаранин.

Ранее руководство клуба опровергало перестановки в тренерском штабе.