Кухарчук рассказал, почему пропустил матч против «Сочи»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, почему не принял участие в матче с «Сочи». Встреча 17-го тура РПЛ завершилась победой южан со счетом 2:0.

«Почему меня нет в заявке? У меня повреждение. Сыграю ли в этом году? Повреждение несерьезное, но все зависит от наших докторов, как они скажут», — передает слова Кухарчука «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

«Химки» занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 17 туров.