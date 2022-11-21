Макарчук – о Бердыеве: «Не работал с ним, но смотрел видео»

Защитник «Сочи» Артём Макарчук прокомментировал слухи касательно потенциального назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера южной команды.

Футболист отметил, что получил данную информацию из открытых источников в сети Интернет ровно также, как это сделал журналист, беседовавший с ним. В связи с этим спортсмен решил не комментировать непроверенную информацию на предмет однозначного ответа на данный вопрос, сперва необходимо получить официальное подтверждение.

«Не работал с ним, но смотрел видео. Ребята хорошо отзываются о нём, говорят, что он хороший тренер», - приводит слова Макарчука Sport24.