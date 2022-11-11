Кухарчук: Цель? Иметь здоровое будущее, ведь травмированный футболист никому не нужен

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопрос о своём будущем.

«Я сейчас прохожу восстановление после повреждения. Мысли направлены только на то, чтобы как можно скорее выздороветь и вернуться на поле», — заявил Кухарчук «РБ Спорту».

Игрок отметил, что для него ближайшей целью является именно восстановление, ведь футболист с травмой никому не нужен.

Ранее сообщалось, что «Химки» собираются продать Кухарчука в предстоящее трансферное окно. Помимо него, подмосковный клуб намерен расстаться еще с девятью другими футболистами.

В этом сезоне 32-летний полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.