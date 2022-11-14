Кравцов высказался о возможном возвращении в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов, являющийся воспитанником «Зенита», высказался о возможном возвращении в питерский клуб.

По словам 20-летнего футболиста, он пока не думал об этом и намерен полностью сконцентрироваться на выступлениях в составе своей нынешней команды.

«Я играю за «Сочи». Нужно всё доказывать здесь, а дальше жизнь покажет», — цитирует Кравцова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кравцов провёл в составе «Сочи» 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Контракт хавбека с «южанами» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 800 тысяч евро.