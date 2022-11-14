Жоаозиньо сделал 60-ю голевую передачу в чемпионате России

В матче семнадцатого тура российского чемпионата «Сочи» обыграл «Химки» с сухим счетом, забив по мячу в каждом из таймов. Первый мяч сочинцев случился на 33-й минуте, когда Жоаозиньо из-за штрафной отдал пас в центр на Мелкадзе, который прокинул мяч между ног Волкову, после чего спокойно покатил мяч в угол.

Как выяснилось, это была юбилейная, 60-я голевая передача Жоаозиньо с момента дебюта в чемпионате России в 2011 году. За это время больше голевых передач на свой счет записал только Артём Дзюба - 65.

В следующем, восемнадцатом туре «Сочи» примет дома ЦСКА, но это случится только в начале марта.