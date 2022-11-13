Точилин: «Химки» - другая команда, подходили к ней с повышенным вниманием»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- «Арена Химки» - один из важных стадионов для вашей команды, потому что несколько лет назад «Сочи» именно здесь попал в еврокубки. С какими эмоциями вы сюда возвращаетесь?

- Честно говоря, мы просто смотрим на предстоящую игру, а эмоции? После этой игры поймем, с какими эмоциями мы отсюда уйдем. Единственное, что можно говорить, что за короткое противостояния, по-моему, мы здесь ни разу не выиграли. Поэтому хотелось бы эту серию прервать. Приложим все усилия для этого.

- В первом круге довольно-таки уверенно вы дома обыграли «Химки». Все-таки это, наверное, другая команда. Как вы готовились?

- Это другая команда, здесь другие требования, поэтому мы подходили к этой команде с повышенным вниманием. Тем более, она прервала свою неудачную серию, поэтому это очень для нас серьезный соперник.