Гранат: «Бердыев для РПЛ — топ-тренер»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о возможном возвращении известного тренера Курбана Бердыева в РПЛ. Ранее сообщалось, что 70-летний специалист может сменить Вадима Гаранина на посту наставника «Сочи».

По мнению футболиста, Бердыев ещё способен привнести в российский футбол что-то новое.

«У меня точно нет сомнений, что Бердыев для РПЛ — это топ-тренер. Его заслуги говорят сами за себя», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент Бердыев возглавляет иранский «Трактор». Ранее он работал в «Ростове» и «Рубине», с которым дважды выигрывал чемпионат России.