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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» опровергли слухи о назначении Кержакова главным тренером команды

08 Ноября 2022 • 11:37 Комментировать
Химки
...
Сочи
13.11 16:30

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «южан».

Напомним, ранее известный комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» сообщил, что 39-летний специалист является главным кандидатом на вышеупомянутую должность.

«Официально опровергаю эту информацию. Ничего не поменялось. Всё в рабочем порядке», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Ранее также сообщалось, что нынешний наставник «Сочи» Вадим Гаранин был отправлен в отставку, однако Рубашко отметил, что 51-летний специалист продолжает работу в клубе.

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Пари НН», с которым ему удалось занять 11 место по итогам минувшего розыгрыша РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Сочи Дмитрий Рубашко
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ХИМКИ СОЧИ
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