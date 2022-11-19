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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо отреагировал на возможное назначение Бердыева в «Сочи»

19 Ноября 2022 • 20:18 Комментировать (1)
Химки
0:2
Сочи
окончен

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слухи о возможном назначении Курбана Бердыева в «Сочи».

«Бердыев — профессионал высокого уровня, он очень сильный тренер, отличный тактик. Я встречал очень мало тренеров, которые уделяют столько времени изучению соперника. Бердыев владеет этим навыком на высшем уровне. Время, проведенное с Курбаном в «Рубине», было незабываемым», — сказал испанский специалист, чьи слова цитирует «РБ Спорт».

По мнению Рианчо, который также выразил благодарность за работу в России, «Сочи» под руководством Бердыева станет претендентом на золотые медали, поскольку тренеру удастся вернуть клуб на прошлогодние позиции.

Сейчас 70-летний специалист возглавляет иранский «Трактор». В Российской премьер-лиге Курбан Бекиевич руководил «Рубином» и «Ростовом», выиграв два золота чемпионата с казанским коллективом.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи Рауль Рианчо
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Ноября 2022 в 20:39
ай усе это так, но годы.. боюся, кбб уже не тот.. )))
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