Нобоа: «Бердыев — очень хороший специалист»

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном назначении Курбана Бердыева в коллектив Российской премьер-лиги.

«Когда будет объявлено официально, можно будет что-то комментировать. Все знают, что Курбан — мой тренер, это очень хороший специалист. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова полузащитника издание «РИА Новости». По его мнению, Бердыев сможет сделать хорошую команду в «Сочи».

Напомним, что туркменский специалист уже объявил об уходе из иранского «Трактора». После первой половины сезона клуб из олимпийской столицы находится на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.