Садыгов — о победе над «Оренбургом»: «Как камень с плеч упал»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о победе над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ. Отметим, что этот успех стал для подмосковного коллектива первым с 7 августа, когда «красно-чёрным» удалось одолеть московское «Торпедо» (3:1).

22-летний форвард отметил, что почувствовал облегчение после этой долгожданной победы.

«Как камень с плеч упал! Тяжело, когда так долго не побеждаешь. На команду оказывалось большое давление со всех сторон. Самое главное, что мы наконец смогли одержать победу», — приводит слова Садыгова «Чемпионат».

Эта победа позволила «Химкам» набрать 12 очков и догнать «Локомотив» в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках РПЛ подмосковная команда проведёт 13 ноября против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.