Гогниев сообщил, что решил все вопросы с Глушаковым

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев сообщил, что уладил конфликт с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.

Напомним, Гогниев заменил 35-летнего футболиста в первом тайме матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Глушаков стремительно покинул поле, не пожав руку своему наставнику.

Также Гогниев заявил, что готов пообщаться с журналистом Сергеем Дурасовым, с которым повздорил в подтрибунном помещении.

«Извиниться перед Дурасовым? Почему нет? Готов пообщаться. Наш с ним разговор был не на камеру, такие вещи не должны вообще всплывать. Глушаков? Все вопросы решены», — цитирует Гогниева «Матч ТВ».

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков после 15 игр. Свой следующий матч команда Гогниева проведёт завтра, 4 ноября, против «Оренбурга». Начало — в 19:00 по московскому времени.