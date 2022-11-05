Долгов: «Сыграли с обычным настроем»

В первом матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» переиграли в домашнем матче «Оренбург», забив тому два безответных мяча. Как оказалось, это была первая победа «Химок» за три месяца - в последний раз команда побеждала седьмого августа. Игру прокомментировал нападающий подмосковного клуба Александр Долгов.

- Эта игра ничем не отличались от других, так же выходили с настроем на победу. Просто в предыдущих что-то не получалось, где-то не везло, - цитирует Долгова «Спорт-Экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Химки» примут дома «Сочи», эта игра состоится 13 ноября, в следующее воскресенье. Сейчас у команды двенадцать очков после шестнадцати туров.