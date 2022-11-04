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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Победа, которую ждали три месяца: «Химки» неожиданно обыграли «Оренбург» и догнали «Локомотив»

04 Ноября 2022 • 20:53 Комментировать
Химки
2:0
Оренбург
окончен

В матче 16-го тура РПЛ «Химки» принимали «Оренбург».

Протокол игры  
Химки2:0Оренбург
(1:0) Руденко Александр Александрович50'  
(2:0) Магомедов Бутта66'  
Лантратов ИльяЛомовицкий Александр 62' (Мирзов Резиуан ( 62') Идову Брайн ОладапоВолков ЗахарЧежия ИраклийГулиев Аяз  90'Долгов Александр 78' (Боженов Кирилл ( 78') Руденко Александр Александрович 78' (Садыгов Илья ( 78') Зуев Александр 78' (Гбане Роман Мори ( 78') Казанцев ДанилМагомедов Бутта  89' 90' (Главчич Неманья ( 90')
Запасные: Гудиев ВиталийДанилкин ЕгорЧёрный АртурНикитин АлексейМитрюшкин АнтонДулаев Джамбулат
Кеняйкин АлексейЭктов Александр 87' (Гурциев Батраз ( 87') Гойкович РенатоСиваков МихаилПеченин КириллФлорентин Сесар Габриэль  89'Сычевой ВладимирМансилья Брайан Эсекиэль 70' (Оганесян Степан ( 70') Вера Лукас ГабриэльКапленко Кирилл 79' (Ковалёв Юрий ( 79') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 79' (Башич Иван ( 79')
Запасные: Гошев ЕвгенийПавловец АлександрТитков НиколайСысуев НиколайПолуяхтов ВладимирСтаматов Матео
04 ноября. Стадион "Арена Химки" (Химки).

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Второй круг чемпионата России пятничным матчем открывали «Химки» и «Оренбург». Подмосковная команда сейчас переживает одно несчастье за другим – получили 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо», главный тренер удалился, сорвался на журналисте, побед нет вот уже 14 матчей подряд. В общем, полный набор и 15-е место после 15 туров. А вот «Оренбург» прям весел и свеж. Не всегда побеждают, но последние 6 туров забивают либо 2, либо 4 мяча за матч.

Вопреки ожиданиям матч начался в довольно равной борьбе. Промозглая подмосковная погода будто уравняла всех футболистов, а первый опасный момент даже создали хозяева. Через правый край начали атаку «Химки», завершив её диагональю на левый угол штрафной площади. Оттуда в касание завершал Долгов, но немного не попал в створ. «Оренбург» тут же ответил дальним ударом Веры, но Лантратов за два приёма всё-таки справился с мячом.

Потихоньку «Оренбург» прибрал инициативу к рукам, оправдав статус фаворита. Но атаки получались не лучшим образом. Лучше всего палил со всех орудий Вера. Когда Лукас приложился метров с 20, то Лантратову пришлось очень постараться, чтобы парировать мяч в нижнем углу. После передач Веры бил и Мансилья, но тут получалось не так опасно. То по позиции Лантратова пальнёт Брайан, то мимо ворот. По числу ударов «Оренбург» знатно перещеголял «Химки», однако на табло всё ещё горели нули.

А на 50-й минуте гости, атаковавшие куда чаще, уже были не рады, что один из нулей сменила единица. Это три Александра из «Спартака» соорудили гол. Зуев навесил, Ломовицкий поборолся за мяч и скинул на Руденко, который вколотил под перекладину – 1:0. В ответ «Оренбург» наглухо прижал «Химки» к воротам, но опять же не хватало остроты. Перепасовка у штрафной площади без решающей разрезающей передачи.

Выдержали «Химки» этот натиск, а затем и распрямились в контратаке, сделав заявку на первую за долгое время победу. Аяз Гулиев перехватил мяч и выполнил длинный заброс на Руденко. Александр скинул на Магомедова, а Бутта очень круто пробил метров с 22-х, рикошетом от штанги отправив мяч в сетку – 2:0. И опять «Оренбург» ответил на гол активно. Прижал «Химки» к воротам, мог забить, однако Лантратов в падении отразил плотный удар Эктова.

Был у Ильи ещё один шикарный сейв, когда он неведомым образом у штанги парировал удар Воробьёва и добавил себе в актив «сухой» матч. Но не это главное. Седьмого августа последний раз побеждали «Химки», было это ещё при Сергее Юране. И вот, спустя три месяца есть новая победа в РПЛ. Этот успех позволил «химчанам» набрать 12 очков и догнать «Локомотив» в турнирной таблице.

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Химки Оренбург
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