Победа, которую ждали три месяца: «Химки» неожиданно обыграли «Оренбург» и догнали «Локомотив»

В матче 16-го тура РПЛ «Химки» принимали «Оренбург».

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Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Бутта Магомедова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Александра Руденко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Момент Долгова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Второй круг чемпионата России пятничным матчем открывали «Химки» и «Оренбург». Подмосковная команда сейчас переживает одно несчастье за другим – получили 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо», главный тренер удалился, сорвался на журналисте, побед нет вот уже 14 матчей подряд. В общем, полный набор и 15-е место после 15 туров. А вот «Оренбург» прям весел и свеж. Не всегда побеждают, но последние 6 туров забивают либо 2, либо 4 мяча за матч.

Вопреки ожиданиям матч начался в довольно равной борьбе. Промозглая подмосковная погода будто уравняла всех футболистов, а первый опасный момент даже создали хозяева. Через правый край начали атаку «Химки», завершив её диагональю на левый угол штрафной площади. Оттуда в касание завершал Долгов, но немного не попал в створ. «Оренбург» тут же ответил дальним ударом Веры, но Лантратов за два приёма всё-таки справился с мячом.

Потихоньку «Оренбург» прибрал инициативу к рукам, оправдав статус фаворита. Но атаки получались не лучшим образом. Лучше всего палил со всех орудий Вера. Когда Лукас приложился метров с 20, то Лантратову пришлось очень постараться, чтобы парировать мяч в нижнем углу. После передач Веры бил и Мансилья, но тут получалось не так опасно. То по позиции Лантратова пальнёт Брайан, то мимо ворот. По числу ударов «Оренбург» знатно перещеголял «Химки», однако на табло всё ещё горели нули.

А на 50-й минуте гости, атаковавшие куда чаще, уже были не рады, что один из нулей сменила единица. Это три Александра из «Спартака» соорудили гол. Зуев навесил, Ломовицкий поборолся за мяч и скинул на Руденко, который вколотил под перекладину – 1:0. В ответ «Оренбург» наглухо прижал «Химки» к воротам, но опять же не хватало остроты. Перепасовка у штрафной площади без решающей разрезающей передачи.

Выдержали «Химки» этот натиск, а затем и распрямились в контратаке, сделав заявку на первую за долгое время победу. Аяз Гулиев перехватил мяч и выполнил длинный заброс на Руденко. Александр скинул на Магомедова, а Бутта очень круто пробил метров с 22-х, рикошетом от штанги отправив мяч в сетку – 2:0. И опять «Оренбург» ответил на гол активно. Прижал «Химки» к воротам, мог забить, однако Лантратов в падении отразил плотный удар Эктова.

Был у Ильи ещё один шикарный сейв, когда он неведомым образом у штанги парировал удар Воробьёва и добавил себе в актив «сухой» матч. Но не это главное. Седьмого августа последний раз побеждали «Химки», было это ещё при Сергее Юране. И вот, спустя три месяца есть новая победа в РПЛ. Этот успех позволил «химчанам» набрать 12 очков и догнать «Локомотив» в турнирной таблице.