Глушаков высказался о ситуации с Гогниевым

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, есть ли у него конфликт с наставником команды Спартаком Гогниевым. Отметим, что хавбек не примет участие в предстоящем матче с «Оренбургом» из-за травмы, а тренер пропустит игру из-за дисквалификации.

«С тренером поговорили — все нормально. Никакого конфликта с Гогниевым нет. Дисквалификация — не очень позитивный момент», — передает слова Глушакова «Чемпионат».

«Химки» встретятся с «Оренбургом» в рамках матча 16-го тура Российской премьер-лиги, игра состоится сегодня, 4 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск. За прямой текстовой трансляцией вы можете следить на портале LiveResult.Ru.