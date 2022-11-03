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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов — о «Химках»: «Это какой-то театр абсурда»

03 Ноября 2022 • 16:38 Комментировать
Химки
...
Оренбург
Через 20 ч. 6 мин.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о сегодняшней ситуации в «Химках».

Напомним, подмосковная команда не может одержать победу с начала августа нынешнего года. А сегодня, 3 ноября, стало известно о том, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев был дисквалифицирован на три игры за своё эмоциональное поведение по ходу матча 15-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:6).

«Комика этого Гогниева я, вообще, не понимаю. Как и не понимаю, почему убрали Сергея Юрана. После его ухода как раз началось шоу: сначала шоу пляжного футбола имени Николая Писарева, теперь осетинские хороводы. Визг, писк, увольнения, отстранения. Нынешний «Химки» — это какой-то театр абсурда», — цитирует Сафонова «Татар-информ».

По мнению Сафонова, подмосковному клубу необходимо в срочном порядке менять главного тренера, за затем приобретать новых футболистов.

После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков. Следующий матч команда Гогниева проведёт завтра, 4 ноября, против «Оренбурга». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Алексей Сафонов Спартак Гогниев
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ХИМКИ ОРЕНБУРГ
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