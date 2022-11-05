Главчич – о «Химках»: «Сборы должны пройти в Турции или в Дубае»

Сербский полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич поделился планами на зимний перерыв, а также предположил, где пройдут сборы команды.

«После окончания первой части сезона я поеду домой - отдохнуть с семьёй. Потом мы с командой продолжим тренировки и подготовку ко второй части сезона. Пока точно не знаю, но сборы должны пройти в Турции или в Дубае (ОАЭ)», - приводит слова Главчича «Матч ТВ».

Четвёртого ноября «Химки» впервые за три месяца сумели одержать победу. Это произошло в матче 16 тура чемпионата России против «Оренбурга», встреча завершилась со счётом 2:0. Такой результат позволил клубу из Московской области догнать по очкам столичный «Локомотив» и воронежский «Факел», однако вырваться из зоны вылета коллективу всё же не удалось.

В Фонбет Кубке России «Химки» за два тура до окончания занимают последнее место в группе с «Пари Нижним Новгородом», «Локомотивом» и «Краснодаром».