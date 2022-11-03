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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гунько считает, что идеи Гогниева опасны для «Химок»

03 Ноября 2022 • 13:12 Комментировать
Химки
...
Оренбург
04.11 19:00

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о работе Спартака Гогниева на посту главного тренера «Химок».

Напомним, Гогниев возглавил подмосковную команду в начале сентября, сменив Николая Писарева.

По мнению Гунько, тренерские идеи 41-летнего специалиста не подходят команде, которая ведёт борьбу за выживание. Напомним, что после 15 туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.

«Трудно сказать, сможет ли теперь Гогниев исправить ситуацию, но идеи, с которыми он пришёл — интересные. Для задачи спасения команды они не работают. Идеи Гогниева несут большой риск. А когда команда считает каждое очко и будет считать в конце — цена каждого может оказаться очень дорогой», — приводит слова Гунько Metaratings.

Свой следующий матч «Химки» проведут завтра, 4 ноября, когда в рамках 16-го тура РПЛ примут на своём поле «Оренбург». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Дмитрий Гунько
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