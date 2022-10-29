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Кавазашвили не знает, кто мог бы возглавить «Химки»

29 Октября 2022 • 20:53 Комментировать
Химки
...
Оренбург
04.11 19:00

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«Не знаю, какой «смертник» найдется и даст согласие работать в «Химках». Если, конечно, Гогниева освободят или он сам решит уйти в отставку. У команды нет никакого прогресса, не видно вообще ничего», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

Стоит отметить, что под руководством Гогниева подмосковный клуб пока не смог одержать ни одной победы, а длительность общей серии «Химок» без побед составляет 15 матчей.

Подопечные Гогниева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе лишь девять очков по итогам первого круга.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Анзор Кавазашвили Спартак Гогниев
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ХИМКИ ОРЕНБУРГ
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