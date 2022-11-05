Магомедов: «Думаю, теперь результат пойдёт»

В первом матче шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» переиграли в домашнем матче «Оренбург», забив тому два безответных мяча. Как оказалось, это была первая победа «Химок» за три месяца - в последний раз команда побеждала седьмого августа. Игру прокомментировал полузащитник подмосковного клуба Бутта Магомедов.

- Скинули груз с плеч, теперь уверенности чуть прибавится. Нам очень нужна была эта победа. Думаю, результат пойдет. Гол посвятил Спартаку Артуровичу Гогниеву, хотел его поддержать и разделить с ним радость, - цитирует Магомедова «РИА Новости».

В следующем туре российского чемпионата «Химки» примут дома «Сочи», эта игра состоится 13 ноября, в следующее воскресенье. Сейчас у команды двенадцать очков после шестнадцати туров.