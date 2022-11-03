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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Терюшков рассказал, в каком случае «Химкам» нужно уволить Гогниева

03 Ноября 2022 • 19:59 Комментировать
Химки
...
Оренбург
Через 20 ч. 59 мин.

«Химки» не знают радости побед с 7 августа. В начале осени команду принял Спартак Гогниев, но улучшения в игре и результатах пока нет – «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Роман Терюшков, который ранее входил в наблюдательный совет «Химок», поделился своим мнением о том, в каком случае клубу нужно будет уволить Спартака Гогниева.

«Если серия поражений «Химок» в матче с «Оренбургом» продолжится, то руководству клуба стоит задуматься над тем, чтобы освободить Гогниева от своих обязанностей», - высказался Терюшков, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

При этом Роман Терюшков отметил, что решение должны принимать руководители «Химок», а он лишь озвучил своё мнение.

«Химки» проведут домашний матч 16-го тура Премьер-лиги против «Химок» в пятницу, 4 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Роман Терюшков
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ХИМКИ ОРЕНБУРГ
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