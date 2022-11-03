​Глава КДК прокомментировал наказание Гогниева

Рулевой «Химок» Спартак Гогниев был дисквалифицирован на три матча чемпионата России за своё поведение в игре против «Динамо». Артур Григорьянц, который возглавляет КДК, прокомментировал для журналистов наказание для тренера.

По словам Григорьянца, на заседании КДК были рассмотрены два инцидента – удаление Гогниева за оскорбительное поведение в отношении судей, а также претензии в ругательной форме к журналисту «Матч ТВ» Сергею Дурасову. Что касается ругательства после замены Дениса Глушакова, то этот эпизод не рассматривался, поскольку Гогниев не обращался к игроку, а просто говорил вслух.

Григорьянц сообщил, что Гогниев принёс извинения за инцидент с Дурасовым. Что до оскорбления судей, то тренер «Химок» отрицал это. Впрочем, Гогниев не смог доказать, что указанное в рапорте является неправдой.

Спартак Гогниев не сможет подать апелляцию на дисквалификацию, но может обжаловать штраф в 200 тысяч рублей.