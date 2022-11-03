Мостовой не считает Сычевого лучшим игроком первого круга РПЛ

Знаменитый в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о получении Владимиром Сычевым награды лучшего игрока октября в РПЛ.

«Вряд ли его можно назвать лучшим игроком первого круга чемпионата, потому что есть такие фамилии, как Промес, Малком, Вендел и другие. А вот, то, что он стал лучшим футболистом в октябре, да, все правильно», – заявил бывший игрок сборной России, чьи слова приводит Betonmobile.ru. По мнению Мостового, причиной получения награды стала потрясающая статистика форварда «Оренбурга» во втором месяце осени.

Напомним, что Сычевой входит в тройку лидеров бомбардирской гонки с 11 голами после 15 туров Российской премьер-лиги.

