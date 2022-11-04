Джиоев: «Мы сейчас выжаты, очень долгожданная победа»

Тренер подмосковных «Химок» Георгий Джиоев прокомментировал победу своей команды в матче 16 тура чемпионата России против «Оренбурга» (2:0).

«Эмоции только положительные. Мы сейчас выжаты, очень долгожданная победа. Хочу поздравить всех болельщиков, идём дальше», - приводит слова Джиоева «Матч ТВ».

Специалист сказал, что после поединка разговора с главным тренером клуба из Московской области Спартаком Гогниевым не было, однако во время встречи диалог между тренерами касательно замен был налажен.

Кроме того, Джиоев признался, что ещё до стартового свистка был уверен в победе подмосковного коллектива.