Долгов назвал причины победы над «Оренбургом»

Форвард подмосковных «Химок» Александр Долгов высказался о победе клуба над «Оренбургом» со счётом 2:0 в 16 туре Российской премьер-лиги.

«Может, просто чуть-чуть поменяли схему. Мы нападающими больше бегали в оборону помогать защитникам. Не то, чтобы раньше этого меньше требовалось, просто ставка была на то, чтобы выбегать быстро в контратаку. Сейчас за линию мяча опускались почти всей командой и это сработал», – рассказал нападающий в интервью «Спорт-Экспрессу». Игрок отметил, что глобально для коллектива всё было также, как и в прошлых матчах.

Также Долгов ответил на вопрос о близости с «Локомотивом» в турнирной таблице, заявив, что его удивляет столь низкая позиция недавнего чемпиона России.

«Химки» смогли сравняться с «железнодорожниками» по набранным очкам, однако остались в зоне вылета из-за дополнительных показателей. Подмосковный клуб прервал серию из 15 матчей без побед во всех соревнованиях.

