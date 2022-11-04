Агент Божовича ответил на вопрос о возможном назначении тренера в «Химки»

Агент Срджан Еремич, представляющий интересы тренера Миодрага Божовича, высказался о возможном возвращении специалиста в РПЛ. Ранее появилась информация, что Божович является одним из кандидатов на пост наставника «Химок».

«Поступило ли предложение от «Химок»? Хм, не готов комментировать такие вещи на данный момент», — заявил Еремич «РБ Спорту».

При этом агент отметил, что его клиент в своем недавнем интервью рассказал о любви к России, поэтому возвращение в страну не исключается.

Напомним, с начала сезона в «Химках» уже работает третий главный тренер. После 15-го тура подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.