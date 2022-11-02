Новиков: «Одним ярким сезоном в РПЛ Сычевой точно не ограничится»

Футбольный агент Сергей Новиков поделился мнением об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Думаю, одним ярким сезоном в РПЛ Владимир точно не ограничится. Я давно дружу с его агентом Виктором Панченко, и он в очередной раз доказал, как у него наметан глаз в футболе», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».

Агент заявил, что наставник «Оренбурга» Марцел Личка верит в Сычевого, тренер видит большие перспективы в нападающем.

В текущем сезоне 26-летний форвард принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.