Гулиев рассказал, за счёт чего «Химкам» удалось победить «Оренбург»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ. Напомним, что этот успех стал для подмосковной команды первым с начала августа.

По мнению 25-летнего футболиста, в прошедшем матче «Химкам» наконец-то удалось сыграть уверенно в обороне, а также реализовать собственные моменты.

«Игроков «Химок» не нужно настраивать на матчи. Мы уже не маленькие — всё понимаем. Каждый знает, что наконец нужно показать результат. Не просто сесть сзади и ловить соперника — нужно самим показать достойную игру. Играли хорошо, да и «Оренбург» здорово смотрелся», — цитирует Гулиева «Чемпионат».

После этой победы «Химки» набрали 12 очков и догнали в турнирной таблице «Локомотив», который свой матч против «Урала» проведёт завтра, 6 ноября.