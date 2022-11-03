Арбитр Федотов назвал худших судей первого круга РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов назвал худших судей первого круга чемпионата России.

По мнению Федотова, таковыми стали Антон Фролов, Ян Бобровский и Артём Любимов.

«По рейтингу худший — Фролов. Он, Бобровский и Любимов — худшие судьи по качеству, оценкам и по восприятию всего того, что происходит. Это не арбитры Премьер-лиги!» — приводит слова Федотова Sport24.

После 15 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набравший 39 очков. Далее идёт «Спартак», а замыкает тройку лидеров ЦСКА. 16-й тур стартует уже завтра, 4 ноября, матчем «Химки» — «Оренбург», который начнётся в 19:00 по московскому времени.