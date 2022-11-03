Силкин согласился с дисквалификацией Гогниева

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о трёхматчевой дисквалификации наставника «Химок» Спартака Гогниева.

Напомним, 41-летний специалист был наказан за неподобающее поведение по ходу матча 15-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:6).

Силкин осудил поведение Гогниева, отметив что эмоции нужно уметь держать при себе.

«Раз КДК принял такое решение, значит всё справедливо. Там же не один человек принимал решение. Есть специальный регламент, где указано, что можно делать на матче и бровке, а что нельзя. Если дисквалифицировали Гогниева, значит заслуженно», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Химки» проведут завтра, 4 ноября, против «Оренбурга». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.