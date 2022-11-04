Личка: «Мы приехали покатать мяч, поиграть в красивый футбол»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды в матче 16 тура чемпионата России против подмосковных «Химок» (0:2).

«В футболе ты играешь ради голов. Мы приехали покатать мяч, поиграть в красивый футбол, сделать 150 передач назад и думать, что соперник сам себе забьёт гол», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Специалист отметил хороший футбол в исполнении команды из Московской области, который она демонстрировала на подступах к своим воротам. В связи с этим недостаточно агрессивная игра «Оренбурга» в атаке, особенно в штрафной площади, привела к отсутствию забитых мячей.

Личка признался, что испытывает негативные эмоции после встречи и назвал тот футбол, который продемонстрировал «Оренбург», «абсурдом».